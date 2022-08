Od soboty 3 września zmiany w organizacji ruchu w Bydgoszczy. To jest związane z budową torowiska na Perłowej i Toruńskiej

Przebudowa torowiska na ul. Perłowej realizowana jest w ramach prac przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy. To obecnie jedna z największych inwestycji realizowanych w mieście.

Na Perłowej powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe. Docelowo nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z Perłową). Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej). W ten sposób powstanie nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów. Nowe torowisko ma zostać udostępnione do ruchu na początku 2023 roku.