Odszkodowania za opłatę deszczówkową. Kłótnia na sesji Rady Miasta Bydgoszcz

Anna Flaga-Martynek, reprezentująca Miejskie Wodociągi i Kanalizację, stwierdziła: - Sprawa jest na etapie postępowania sądowego. W ramach tych zmian wody zostały pozbawione statusu ścieków. Jest to szczególny rodzaj dobra, które trzeba chronić. Rada Miasta ustaliła cenę, wykonanie zlecono MWiK. Uchwała z 2019 została zaskarżona do WSA który stwierdził, że zorganizowanie odprowadzania wód opadowych należy do rad gmin, a rady gmin miały podstawy do wprowadzenia takich przepisów. Sąd stwierdził również, że cena ma charakter świadczenia, a nie jest podatkiem od deszczu.