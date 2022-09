Ogromna podwyżka ceny za energię elektryczną dla Bydgoszczy. Prawie 5-krotnie drożej!

Propozycja złożona w postępowaniu przetargowym znacznie przekracza kwotę, jaką planowano przeznaczyć na zamówienie. Ofertę w tym roku złożyła tylko jedna firma – ENEA S.A (w ubiegłym roku w postępowaniu wzięły udział cztery spółki).

Składane propozycje mogły dotyczyć trzech części. W przypadku dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów z grup taryfowych C, G i R, planowano wydać ponad 46 mln zł, a Enea za zamówienie podstawowe i opcjonalne oczekuje blisko 94 mln zł. Podobną dysproporcję widać w grupie taryfowej B – przewidywano wydatek prawie 55 mln, a oferta to 107 mln zł. Na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego przewidziano 31 mln zł. Enea zaoferowała cenę o 20 mln zł wyższą.