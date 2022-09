"Opasanie Opery" czyli roztańczony happening przed Operą Nova w Bydgoszczy. Będą nagrody!

Akcja odbędzie się w środę, 21 września o godz. 17.00.

21 września 1956 roku odbyło pierwsze przedstawienie "Flis" i "Verbum nobile" Moniuszki oraz "Wesele w Ojcowie" Kurpińskiego, które dały początek odległej jeszcze w czasie Operze, wówczas Studia Operowego.

66 lat później Opera Nova pragnie zaprosić melomanów, sympatyków i przechodzących ulicą Focha do udziału w okolicznościowym happeningu zatytułowanym „Opasanie Opery”. W środę, 21 września o godz. 17.00 na placu przed wejściem głównym artyści baletu wykonają fragment choreografii Roberta Bondary z baletu „Alicja w Krainie Czarów”, którego spektakle odbywać się będą w dniach 23-25 września br. Następnie tancerze zachęcą do wspólnego tańca przechodniów, by stworzyć krąg wokół całego gmachu. Co 66. osoba zdobędzie operowe gadżety oraz voucher na spektakl z bieżącego repertuaru Opery Nova.