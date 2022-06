Operator T-Mobile niesłusznie pobierał od bydgoszczanina opłaty. Teraz mu je zwróci

Czytelnik wypowiedzenie umowy na blueconnect wysłał do T-Mobile 21 marca 2022 roku. 24 kwietnia br. została ona rozwiązana. - W piśmie zaznaczyłem, że rezygnuję z usługi i wypowiadam umowę w terminie jak najkrótszym możliwym do przeprowadzenia i jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich należności związanych z moim kontem. Nie spodziewałem się jednak, że w połowie maja będę bombardowany SMS-ami o zaległościach, komornikach i śmierci cywilnej. Dwa razy dzwoniłem na infolinię, by wyjaśnić sprawę. Raz napisałem. Konsultanci za każdym razem twierdzili, że umowa jest rozwiązana i że faktury będą skorygowane. Po czym jednak przychodziły kolejne rachunki i upomnienia. Doradzono mi, żebym lepiej zapłacił, bo trafię na listę dłużników. Tak też robiłem. Pod koniec maja miałem dostać zwrot niesłusznie naliczonych opłat. Oczywiście pieniądze nie wpłynęły na moje kontro. W końcu poprosiłem o pomoc „Pomorską”. Dopiero po jej interwencji w T-Mobile dostałem pismo z przeprosinami. Bardzo dziękuję gazecie, że mi pomogła uwolnić się od T-Mobile - opowiada nasz Czytelnik.

Pieniądze wrócą na konto

W imieniu mieszkańca pow. toruńskiego kilka razy pisaliśmy do biura prasowego T-Mobile z prośbą o pomoc Czytelnikowi i komentarz do sprawy dla „Pomorskiej”. Poprosiliśmy, by wyjaśnienia operator bezpośrednio przekazał Czytelnikowi. Tak też się stało. My komentarza do dziś nie dostaliśmy.