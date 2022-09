Opuszczone domy... Urbex Masa z Bydgoszczy eksploruje takie miejsca - zobaczcie zdjęcia wnętrz starych, porzuconych domów

Urbex Masa z Bydgoszczy eksploruje opuszczone miejsca

Zdarzyło wam się kiedyś przejeżdżać obok opuszczonego budynku? To mógł być dom, hotel, magazyn... Na pewno zastanawialiście się, co jest w środku, jak tam wygląda, czy zostały jakieś sprzęty. Może też myśleliście o ludziach, którzy tam kiedyś mieszkali. Urbex Masa, para z Bydgoszczy, wchodzi do takich domów i dzięki nim możecie się teraz przekonać, co kryją opuszczone wnętrza.

Oto historia jednego z takich miejsc, odwiedzonego niedawno przez Urbex Masa.