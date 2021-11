W ramach zrealizowanej inwestycji, gruntownie przebudowywana została cała nawierzchnia ul. Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów. Powstał dodatkowy pas ruchu dla autobusów (buspas) a wzdłuż trasy wybudowaliśmy zatoki autobusowe i zamontowaliśmy estetyczne wiaty na przystankach. Przebudowywane zostały skrzyżowania, dojazdy do posesji i cała infrastruktura podziemna. Powstały też nowe chodniki i drogi rowerowe, które łączą się z wybudowanymi już wcześniej szlakami wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Co jeszcze się zmieniło i ile wyniósł koszt budowy buspasa na ul. M. Kolbego >>>

udostępnione przez ZDMiKP w Bydgoszczy