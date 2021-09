Ostatnia droga prof. Pawła Izdebskiego, cenionego naukowca UKW. Żegnały Go tłumy [zdjęcia]

Prof. Paweł Izdebski, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia Wydziału Psychologii UKW, zmarł 23 września br . po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 63 lata . We wtorek (28 września) na cmentarzu komunalnym przy ul. Lotników w Bydgoszczy, gdzie spoczął, żegnały Go tłumy.

- Każdemu życzyłabym takiego Ojca. Był najtroskliwszym, najlepszym, najczulszym Tatą, jakiego mogliśmy mieć. Prawdziwą ostoją - napisała Elżbieta Izdebska, córka profesora, we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych. - Niezwykle skromny, nie miał nigdy w sobie potrzeby, by coś komuś udowadniać - swoim życiem pokazywał nam, by robić swoją robotę i cieszyć się tym, co się ma. Zawsze pełen pomysłów, twórczy, miałam wrażenie, że z każdym kolejnym rokiem życia tylko się rozkręca.