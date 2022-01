Ostrzeżenie dla Kujawsko-Pomorskiego 07.01.2022 08:48, UTRUDNIENIA DW 251, m. Krotoszyn

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.

Obowiązuje od: 07.01.2022 08:48 do: 07.01.2022 12:00 UTRUDNIENIA DW 251, m. Krotoszyn, powiat żniński. Utrudnienia spowodowane zdarzeniem drogowym. Droga częściowo zablokowana. Ruch odbywa się wahadłowo. Przewidywany czas utrudnień około 2 godziny.

Jakie typy ostrzeżeń są wysyłane?

Komunikaty drogowe - istotne blokady dróg i inne zdarzenia, znacząco wpływające na czas podróży.

Ostrzeżenia meteorologiczne - wszelkie zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla obywateli. Oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu, upały i inne zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe.

Ostrzeżenia hydrologiczne- ryzyko powodzi bądź lokalnych podtopień, wywołane gwałtownymi opadami, silnymi wiatrami, bądź innymi zjawiskami podnoszącymi stany wód.

Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Wagę komunikatom nadaje się biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg zagrożenia lub zdarzenia, a także jego możliwe skutki dla ludności, środowiska i infrastruktury.

Historia RSO

13 listopada 2014r. - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską, która Określała harmonogram wdrażania systemu.

31 sierpnia 2014r. - zakończenie pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania. Ostrzeżenia zostały przetestowane we wszystkich województwach. Pilotaż był możliwy dzięki współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

1 stycznia 2015r. - uruchomienie RSO w TVP Regionalnej i w aplikacjach na komórki.

25 czerwca 2015r. - podpisanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej listu intencyjnego z operatorami telefonii komórkowej w Polsce, dotyczącego rozwoju systemu o powiadomienia na zagrożonych obszarach kanałem SMS.

1 lipca 2015r. - uruchomienie pełnego zakresu funkcjonalnego przewidzianego dla RSO. Od tego dnia miała też działać funkcja powiadamiania przez SMS, o czym mówiły komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji oraz informacja na stronie UKE. System objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty RSO mogły pojawiać się na ekranie telewizora w formie napisów.

16 sierpnia 2018r.- nowa wersja aplikacji RSO, umożliwiająca odbiór komunikatów z wybranych gmin, zamiast z całego województwa.

Jak zachować się po otrzymaniu ostrzeżenia RSO?

Jeśli dowiesz się o obowiązującym ostrzeżeniu, skorzystaj z internetu, radia lub telewizora, nie tylko by poznać istotę zagrożenia, lecz przede wszystkim, by w przypadku poważnego zagrożenia, znać instrukcje postępowania i polecenia. Pamiętaj, by powiadomić o zagrożeniu osoby znajdujące się w pobliżu. Gdy przebywasz poza domem, w miarę możliwości skontaktuj się z najbliższymi. Powiadom ich o sytuacji, ale także o miejscu swojego pobytu. Nie wpadaj w panikę, zachowaj zimną krew i spokój, dawaj otoczeniu przykład rozumnych zachowań.