Ostrzeżenie dla Kujawsko-Pomorskiego 20.09.2021 11:30, DK 55, m. Trzebiełuch - utrudnienia

Ostrzeżenie RSO: DK 55, M. TRZEBIEŁUCH - UTRUDNIENIA

Obowiązuje od: 20.09.2021 11:30 do: 20.09.2021 13:42

DK 55, m. Trzebiełuch, na trasie Stolno - Grudziądz doszło do zdarzenia drogowego powodującego utrudnienia, które potrwają ok. 2 godz.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.