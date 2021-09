Ostrzeżenie dla Kujawsko-Pomorskiego 27.09.2021 21:29, DK 80, m. Bydgoszcz - utrudnienia

Ostrzeżenie RSO: DK 80, M. BYDGOSZCZ - UTRUDNIENIA

Obowiązuje od: 27.09.2021 21:29 do: 27.09.2021 23:59

DK 80, m. Bydgoszcz, most Fordoński, zdarzenie drogowe powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów, które potrwają ok. 3 godz., ruch wahadłowy

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.