Oszust z pow. żnińskiego, który próbował w Bydgoszczy wyłudzić pieniądze od 91-latka metodą "na policjanta", wpadł na gorącym uczynku

Policyjna zasadzka na oszusta

- Kilka dni temu do 91-latka z bydgoskiego Śródmieścia zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Powiedział, że senior uczestniczy w policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie oszusta, chcącego go okraść. Ma więc wyrzucić przez okno mieszkania kopertę z gotówką i innymi cennymi przedmiotami – relacjonuje Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

91-latek o tym telefonie poinformował syna, a on policję. Stróże prawa przygotowali zasadzkę. Do wyrzucenia koperty, w której rzekomo znajdowało się 12 tysięcy złotych i zegarki miało dojść o godzinie 23. W tym czasie w pobliżu budynku czekali już policjanci, którzy obserwowali tę sytuację. W okna wyrzucona została koperta z pociętymi papierami i kiedy znajdujący się na dole mężczyzna chciał ją odebrać, został zatrzymany. Był to 21-latek, u którego znaleziono również działkę amfetaminy.