Oto, jak Bydgoszcz pomaga Ukrainie! Dwa kolejne TIR-y ruszają dziś z Zawiszy w Bydgoszczy do naszych wschodnich sąsiadów [zdjęcia] Justyna Tota

Pełna mobilizacja bydgoszczan w zbiórkę pomocy dla Ukrainy trwa już trzeci dzień. Tak w poniedziałek (28 lutego) wyglądały punkty zbiórki na Zawiszy oraz w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (41 zdjęć)

Poniedziałek (28 lutego) to już trzeci dzień społecznej akcji Bydgoszcz pomaga Ukrainie. Od rana zbierano najpilniejsze dary jak: leki, środki medyczne, latarki, żywność czy termiczna odzież. Uwaga, dziś na stadionie Zawiszy o godz. 16.30 załadunek TIR-a, który jedzie na front do walczących na Ukrainie mężczyzn. O godz. 18 załadunek TIR-a, który pojedzie w głąb Ukrainy z pomocą dla ludności cywilnej. Potrzebne są silne ramiona do załadunku obu TIR-ów - przyjdźcie pomóc na Zawiszę!