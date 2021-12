Oto mieszkańcy podbydgoskiego Beverly Hills: przyłapani przez kamery Google Street View w Niemczu i Osielsku [2.12] ak

Samochodzik Google Street View do Niemcza i Osielska, czyli tzw. podbydgoskiego Beverly Hills, zawitał przynajmniej kilka razy. Zdjęcia, jakie widzimy na mapie pochodzą m.in. z 2012 i 2018 roku. Szczególnie sporo jest z czerwca 2012 roku. A że wtedy były mistrzostwa Europy w piłce nożnej to widać samochody z flagami polskimi. Twarze przechodniów (ale tez rowerzystów i kierowców) są automatycznie zamazywane, ale czy na pewno nie można rozpoznać, kogo kamerka uchwyciła? Sprawdźcie, może to ktoś znajomy, z rodziny, może sąsiad