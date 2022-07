Otylia Jędrzejczak odwiedzi Bydgoszcz. Będzie gościem specjalnym Wody Bydgoskiej

Otylia Jędrzejczak w Bydgoszczy

#ZeroJestOK jest projektem stworzonym przez Fundację Otylii Jędrzejczak jako odpowiedź na coroczną liczbę utonięć i podtopień w naszym kraju. Fundatorka - Otylia Jędrzejczak - będąc pływacką ikoną w naszym kraju podkreśla, że bardzo ważna jest świadomość tego jakim żywiołem jest woda, umiejętność pływania i zachowania nad wodą. Co jednak najważniejsze, to określenie jasnego celu, który połączy nas wszystkich w dążeniu do bezpieczeństwa nad wodą. Tym celem jest liczba ZERO!