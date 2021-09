Pacjenci skarżą się na SOR w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Po artykule skontaktował się z nami bydgoszczanin, który ma podobne zastrzeżenia do lekarzy dyżurujących na SOR w Bizielu.

- Na SOR trafiłem ze złym samopoczuciem i z bolącą, opuchniętą nogą. Po odczekaniu kilkunastu godzin zaproszono mnie na badania, po których stwierdzono, że nic się nie dzieje i mogę iść do domu. Wierząc w profesjonalizm personelu medycznego, wróciłem do domu, ale żona nakłoniła mnie do wykonania badań prywatnie. Okazało się, że mam zakrzepicę żył głębokich. Gdyby nie badanie prywatne, to nieświadomie chodziłbym z zakrzepicą - pisze mężczyzna w liście do redakcji.