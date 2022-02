Pan Paweł, kibic Abramczyk Polonia Bydgoszcz walczy ze złośliwym nowotworem. Każdy może pomóc!

Paweł Romejko to miłośnik sportu w regionie. Jego największą miłością jest czarny sport. Spotkać go można jednak nie tylko na zawodach żużlowych, ale też na imprezach koszykarskich czy tenisa stołowego.

Paweł Romejko nie zamierza się jednak poddawać. Zamierza walczyć, jak jego idol - Tomasz Gollob!

Tak pisze o sobie i walce z nowotworem na zrzutka.pl:

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2021 roku, kiedy wracałem z trasy Holandia- Polska, doznałem silnych zawrotów głowy, ból w okolicy oczu, myślałem, że zaraz zemdleję. Następnie pojawiły się zaniki pamięci, zapominanie tras, które potrafiłem pokonać na pamięć „z zamkniętymi oczami”, mylenie imion, czy problemy z wykonywaniem podstawowych czynności. Do tego doszło najgorsze – słabe samopoczucie, niska samoocena, brak sensu życia – myśli samobójcze. Po powrocie żona umówiła wizytę z psychiatrą – po wywiadzie stwierdził głęboką depresję. Wszystko mogłoby już zakończyć się tutaj, na leczeniu zdiagnozowanej choroby psychiatrycznej. Niestety zmiany mojego zachowania i trudności w mowie pogarszały się, więc trafiłem do MSWiA w Bydgoszczy. To właśnie tam po wykonaniu tomografii stwierdzono guza mózgu. Był tak duży, jednocześnie powodował obrzęk mózgu, że operacja musiała być natychmiastowa. Operację wykonano w X Wojskowym Szpitalu w Bydgoszczy, gdzie zabieg przeszedł pomyślnie, a guz został wycięty.

Niestety wynik histopatologiczny okazał się bardzo zły:

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY LEWEGO PŁATA SKRONIOWEGO TYPU GLIOBLASTOMA.

Obecnie jestem pacjentem Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Mam wdrożone leczenie skojarzone tj. 6-tygodniową RADIOTERAPIĘ oraz CHEMIOTERAPIĘ, która trwać będzie przez kolejne 6 miesięcy. Terapię onkologiczną wspieram dodatkowo metodami niekonwencjonalnymi, dzięki którym mogę łagodzić skutki uboczne tej terapii.

Cała rodzina jest również zaangażowana w poszukiwanie kliniki, która może mi pomóc w powrocie do zdrowia przy tego typu zmianach nowotworowych.

Na ten moment, sytuacja zdrowotna odebrała mi szansę na powrót do pracy w zawodzie kierowcy ciężarówek, który dotychczas wykonywałem z największą przyjemnością i pasją. Tym samym choroba pozbawiła mnie stałego źródła dochodu.