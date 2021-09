Papugarnia Bydgoszcz zmienia lokalizację. Gdzie będzie jej nowa siedziba?

Na początku września br. Papugarnia Bydgoszcz poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że będzie czynna tylko do połowy września. Jej właściciel nie ujawniał wtedy powodów dotyczących zamknięcia. Ta wiadomość zelektryzowała jednak bydgoszczan. Pod postem natychmiast posypało się mnóstwo komentarzy od zaniepokojonych internautów.

- Dlaczego się zamykacie? A co z ptakami i alpakami? - pytała pani Milena. - Jeśli o finanse chodzi, to zrzutka i jedziemy dalej - napisał z kolei pan Kamil. - Wnuk się bardzo zmartwi. To był stały punkt ferii u babci w Bydgoszczy - dodała inna z internautek.

Koszty utrzymania w starej lokalizacji były zbyt wysokie

Domysłów, co się stało było wiele. Niektórzy mieli nawet obawy, że to przez pandemię papugarnia zamyka swoje drzwi. Sprawa wydawała się nawet prawdopodobna, bo jeszcze w kwietniu 2020 r. właściciele przez epidemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia znaleźli się w trudnej sytuacji. Musieli zamknąć papugarnię. Ptakom i alpakom zaczęło brakować pożywienia, stąd pojawił się nawet apel do bydgoszczan, aby kto może wsparł mieszkańców papugarni i podzielił się żywnością.