Parada Psów Adoptowanych. Właściciele i ich psiaki przeszli ulicami Bydgoszczy [zdjęcia]

Święto adoptowanych psów w Bydgoszczy

Parada jest inicjatywą Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ Animals, Oddziału Kujawsko Pomorskiego i ma na celu zachęcenie osób kochających zwierzęta do adopcji psów i kotów ze schronisk.

Parada Psów Adoptowanych to wydarzenie, które odbywa się w naszym mieście co roku. Właściciele adoptowanych psów spotkali się w niedzielę o godz. 10 przed stadionem Zawiszy. Trasa wspólnego spaceru wiodła ul. Hipiczną, a powrót - deptakiem równoległym do ul. Gdańskiej.