Park iluminacji znów w Bydgoszczy! "Lumina Park. Kraina Marzeń" już w listopadzie w Myślęcinku!

- Zapraszamy do odwiedzania naszego parku "Kraina Marzeń", który tworzymy wraz z Blachere Ilumination Polska. Na każdego czeka sporo atrakcji. Warto dodać także, że stosujemy energooszczędne oświetlenie. Zużycie energii w naszych parkach w Poznaniu i Wrocławiu to 40 kW - odpowiednik dwóch pieców do pizzy. W Bydgoszczy i Lublinie zużycie wynosi około 25 kW więc nieco więcej niż jeden piec do pizzy - informuje Adrian Chmielewski z firmy Lumina.