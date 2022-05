Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy. Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22 nie działa?

Utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy było poruszane aż na trzech sesjach bydgoskiej Rady Miasta. Pierwszy raz 26 lutego 2020 roku przegłosowano uchwałę „o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy”. Drugie podejście miało miejsce 24 lutego 2021 roku, kiedy to Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę „w sprawie przekazania do zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy”. Akt o utworzeniu Parku został przyjęty dopiero na sesji 29 września 2021 roku.

Cel utworzenia parku to ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy estetyki przestrzeni publicznej i dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy. Włączono do niego Stare Miasto między Wałami Jagiellońskimi, Bernardyńską i Brdą. Obszarem parku jest też Wyspa Młyńska oraz nadrzeczne tereny Chwytowa. Północna część chronionego terenu to ulica Gdańska i plac Wolności z parkiem Kazimierza Wielkiego.