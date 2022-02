Parking przy ul. Grudziądzkiej zostanie oddany później niż zakładano. Za to będzie tam więcej miejsc do parkowania!

Spośród pięciu zaplanowanych do budowy parkingów P&R dwa budziły najwięcej emocji mieszkańców i społeczników. Pierwszy to parking na Przylesiu, gdzie betonowi miejsca ustąpić musiały drzewa, co spotkało się z niezadowoleniem bydgoszczan "uczulonych" na wycinki. Część z nich też wątpi, że parking wypełni się autami w sytuacji, gdy za darmo można parkować np. przy okolicznych marketach. Wątpliwości co do zapełnienia nie ma w wypadku drugiego parkingu, mieszczącego się przy ul. Grudziądzkiej. Tam wątpliwości zgłaszali społecznicy, podkreślający że nazywania parkingu w centrum miasta mianem P&R jest wypaczeniem idei (w końcu w systemach P&R chodzi o pozostawianie auta na obrzeżach, by dojechać do centrum komunikacją zbiorową, a ten znajduje się kilkaset metrów od Starego Rynku). Inni zauważali, że w wypadku tego parkingu, który kosztować ma ponad 35 mln zł celowo zastosowano formułę park and ride by zdobyć na niego dofinansowanie unijne (to pochodzi ze ZIT). Sprawa stała się głośna m. in. dzięki Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Transportu Publicznego, które w marcu 2021 roku poskarżyło się nawet do Europejskiego Urzędu d/s Nadużyć Finansowych (OLAF) i poprosiło weryfikację dokumentacji na podstawie której udzielono dotacji na budowę parkingu przy Grudziądzkiej.