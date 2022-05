Parkomaty w Bydgoszczy nie wydają reszty - bo nie muszą. - Mam gdzieś 5 zł, ale chodzi o zasadę - irytuje się bydgoszczanin

Powraca sprawa wydawania reszty przez parkomaty. W tym przypadku mamy sygnał od czytelnika, który skorzystał z parkomatu firmy Anpol przy dworcu PKS w Bydgoszczy.

- Miałem marną przyjemność korzystać, a że nie robię tego zbyt często, opiszę co mnie spotkało - opowiada czytelnik. - Wjazd, pobierasz bilet, parkuję i niby nic dziwnego poza niespodzianką przy wyjeździe. Automat obsługuje płatność i okazuje się, że nie wydaje reszty, o czym informuje karteczka przyklejona na samej górze automatu, którą dostrzegłem po wrzuceniu 10zl. Przemieliło i wyrzuciło pokwitowanie nadpłaty, tylko gdzie i do kogo z tym się udać? Niewiele myśląc, dzwonię do firmy Anpol obsługującej parkometr i co słyszę od niemiłego pana... Jest napisane że automat nie wydaje reszty i nikt mi różnicy nie zwróci! Jeszcze się tym nikt nie zajął, gdzie my żyjemy? Mam gdzieś 5 zł, ale chodzi o zasadę: jak stawia się jakiś automat, to zobowiązuje się do jego obsługi.