Parkujesz w Bydgoszczy tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy rano będzie mróz w Bydgoszczy? iStock Getty Images

Czy jutro w Bydgoszczy trzeba będzie skrobać szyby? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Bydgoszczy to 74%. Według wskazań meteorologów, w nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci powinny pokazać ok. -2°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 21 km/h. Mogą więc pojawić się przymrozki. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Bydgoszczy.