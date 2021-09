Paula Piątkowska i Katarzyna Cymbałko z Bydgoszczy wystąpią w Ninja Warrior Polska [zdjęcia]

Zawodniczki z Kujawsko-Pomorskiego w „Ninja Warrior Polska”!

W programie, oprócz bydgoszczanek, zobaczymy także zawodniczki z naszego regionu - z Włocławka i z Bukowca.

27-letnia Katarzyna Baranowska z Włocławka, jak określają ją organizatorzy, to już legenda w „Ninja Warrior Polska”. Jako jedyna kobieta w Polsce zakwalifikowała się do finału w III edycji Ninja Warrior Polska. Jej apetyt na tytuł kobiety-ninja wcale nie maleje. To osoba bardzo zdeterminowana, dla której sport to całe życie. Codzienność wypełniają jej praca w charakterze trenera oraz własne treningi. Trenuje biegi z przeszkodami OCR oraz biegi typu Ninja. Jest czterokrotną medalistką Mistrzostw Polski OCR oraz 10. kobietą na krótkim dystansie na mistrzostwach świata. Jest trenerem lekkiej atletyki w grupie dziecięcej w klubie Vectra, trener personalny dorosłych oraz trener przygotowania motorycznego. Trenuje na własnym torze przeszkód.