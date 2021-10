Pęknięte osie, urwany silnik... Część bydgoskich tramwajów i torowisk jest w opłakanym stanie technicznym

W minioną środę tramwaj wykoleił się na rondzie Fordońskim, niemal w szczycie ruchu. Pasażerom nic się nie stało, ale kierowcom i bydgoszczanom jadącym innymi liniami zdarzenie napsuło krwi. Kilka godzin później do wykolejenia doszło na torowisku na ul. Toruńskiej. Okazało się, że to... ten sam tramwaj. W piątek (1.10) rano na Łoskoniu znowu awaria, a na Toruńskiej - wykolejenie.

- W tramwaju była pęknięta oś - przyznaje Andrzej Wadyński, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. - Jeżeli jest pęknięta oś, to taki tramwaj jest do zakładu naprawczego bardzo wolno pchany. Zdarzyć się może, że koło się wykrzywi, tramwaj wypadnie z szyn. A my mamy zakład właśnie przy Toruńskiej. To są przypadki, które niczym pasażerom nie groziły, ale rzeczywiście takie zdarzenia są uciążliwe.