PESA sądzi się z Bydgoszczą o miliony. Miasto musi oddać część naliczonych kar

Spór dotyczy zamówienia 18 sztuk tramwajów, z tego 3 "krótkich" i 15 "długich". Tylko "krótkie" zostały dostarczone na czas.

- Długie trafiały do nas po terminie, ostatni w maju 2019 roku zamiast wrześniu 2018, opóźnienia wynosiły od 44 do 243 dni, łącznie 2 291 dni opóźnień w dostawach tramwajów - poinformował na sesji Rady Miasta Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski. - Łącznie potrącono z tytułu nieterminowych dostaw kwotę 28 mln zł (do 20% wartości kontraktu, bo wyższych nie można było naliczać).