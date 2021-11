Pieniądze na koncie po zmarłym. Jak zadbać o nie za życia, żeby po jego śmierci rodzina nie miała kłopotów?

Jakie mogą być kłopoty, gdy ktoś nie ureguluje takich spraw, przekonała się m.in. pani Barbara z Inowrocławia: - Po śmierci męża, poszłam z synem do mojego banku (PKO- red). - Chciałam go upoważnić do konta, które miałam wspólnie z małżonkiem. W banku usłyszałam, że powinniśmy to byli zrobić za jego życia, bo był współwłaścicielem rachunku? A tak? Pozostało mi tylko zamknąć to konto i przelać pieniądze na nowe, otworzone już z synem. Zapytałam: "Co by się stało, gdybym i ja zmarła, a syn byłby nieupoważniony?" Pani w banku powiedziała, że miałby duże problemy z dostępem do konta rodziców.