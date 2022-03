Pierwsza komunia 2022. Rodzicom ulżyło, bo prawdopodobnie odbędzie się w pierwszym terminie

Terminy pierwszej komunii w województwie kujawsko-pomorskim

W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy pierwsza komunia odbędzie się 1 maja. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu przygotowuje się do tej uroczystości w dwóch terminach: po dwa nabożeństwa 28 maja i 4 czerwca. Parafia pw. Narodzenia NMP i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku także się przygotowuje. 8 maja pierwsza grupa dzieci podczas jednej mszy przyjmie po raz pierwszy komunię. Po tygodniu odbędzie się przyjęcie grupy drugiej (też tylko jedna msza).

Oby nie do trzech razy sztuka

Trzecioklasiści w regionie, wraz z rodzicami, prawie rok szykują się do tego wielkiego wydarzenia. Niektóre rodziny ponad rok temu rezerwowały sale, choć nie były pewne, czy koronawirus znów nie pokrzyżuje planów, jak robił to 2 lata pod rząd. - Na razie nie krzyżuje ich ani im, ani nam - przyznają właściciele restauracji i kawiarni w województwie.

W niektórych lokalach komplet rezerwacji jest od kilkunastu miesięcy. Pracownik restauracji w Bydgoszczy, proszący o zachowanie anonimowości, opowiada: - We wrześniu 2021 zadzwoniła pani w sprawie przyjęcia. Na dzień, o który pytała, mieliśmy już zapisanych chętnych na wszystkie trzy sale. Ona jednak drążyła temat. Zapytała, jaki jest koszt za osobę. Odpowiedziałem, że od 160 do 180 złotych, zależnie od menu. Powiedziała, że jeśli się postaramy, to znajdziemy dla niej miejsce, a ona zapłaci nawet 200 zł za gościa.

Sala tymczasowo zajęta

Możliwe jednak, że część rodziców trzecioklasistów w najbliższych tygodniach dowie się, że przyjęcie w upatrzonym przez nich lokalu właśnie zostało odwołane. - Masowo przybywają do nas Ukraińcy - mówi matka dziecka z klasy trzeciej. - Wkrótce może dla nich zabraknąć mieszkań. Wtedy gminy zaczną szukać dla nich miejsc gdziekolwiek. Być może świetlice, sale w domach kultury czy remizach strażackich tymczasowo będą pełniły role noclegowni dla uchodźców. To oznaczałoby, że zaplanowane uroczystości komunijne w tych miejscach się nie odbędą, bo wiadomo, że ważniejsze jest zapewnić ludziom schronienie niż miejsce do spotkania w gronie rodzinnym.

Brak konsekwencji

Bydgoszczanin, ojciec nastolatki, zaznacza: - Jeśli wszyscy, których dzieci mają przyjąć komunię, nazywają się katolikami, to w przypadku wielu z nich nie widać konsekwencji w działaniu. Bierzmowanie to kolejny sakrament po komunii, który dziecko powinno mieć. Moja starsza córka była przyjęta w 2015 roku. Wtedy ponad 100 dzieci przystąpiło do pierwszej komunii w naszym kościele. Rok temu te same dzieci były bierzmowane. Na mszy pojawiła się zaledwie pięćdziesiątka. Pozostali zrezygnowali.