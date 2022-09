Pierwszych 50 uczestników, którzy wezmą udział w akcji sprzątania Bydgoszczy, dostanie książkę

- Idea akcji jest taka, by zachęcić mieszkańców Bydgoszczy do wspólnego działania na rzecz środowiska, a także do czytania książek - mówi Marcin Sikora, prezes Fundacji Zielone Jutro. Dlatego wspólnie ruszymy w teren, by posprzątać te miejsca, które wymagają naszej interwencji. Dla uczestników akcji w Bydgoszczy mamy 50 książek. Otrzymają je Ci, którzy jako pierwsi wypełnią formularz rejestracyjny, a w dniu wydarzenia wezmą udział we wspólnym sprzątaniu. Oczywiście, kolejne osoby mogą dołączyć do akcji, ale już bez gwarancji otrzymania książki, dlatego warto się pospieszyć.