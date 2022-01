Piotr Król - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Piotr Król?

wiek: 47

wykształcenie: wyższe

Piotr Król to polski polityk urodzony w 1974 r. w Bydgoszczy. Ukończył studia z administracji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia magisterskie ukończył z politologii na tej samej uczelni. Zrobił również podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, a także studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany był m.in. z urzędem miejskim w Bydgoszczy oraz Pocztą Polską.

Udzielał się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Porozumieniu Centrum. Sprawował funkcję wiceprezesa Forum Młodych PC. Następnie dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy do rady miejskiej dostał się w 1998 r. Z powodzeniem o reelekcję starał się w 2002, 2006 i 2010 r. Otrzymał mandat poselski do Sejmu w 2014 r. W 2015 r. i 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W 2021 r. Mateusz Morawiecki powołał go do Rady Doradców Politycznych.