Po pandemii koronawirusa zostały z nami teleporady. Pacjenci w Bydgoszczy wciąż chętnie z nich korzystają

- W Gryf-Medzie na Kapuściskach najszybciej "rozchodzą się" miejsca na wizyty bezpośrednie u lekarzy, dopiero gdy miejsca na dany dzień się skończą, pacjenci umawiają się na teleporady - mówi nam pacjentka przychodni. - Mamy też skrzynkę, do której można wrzucać zamówienia na to, jakie leki są potrzebne, po jakimś czasie, zwykle 2-3 dni dostaję sms z numerem recepty. Jedyny absurd z teleporadą jest taki, żeby aby się na nią umówić, to trzeba przyjść osobiście. Dzwonienie nie ma sensu, nikt nie odbiera. Patrząc na kolejki do rejestracji nawet rozumiem, dlaczego - mówi bydgoszczanka.