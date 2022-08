Po pożarze w Bydgoszczy oskarżony jest 75-latek. Nie przyznał się do winy

- W oparciu o wyniki wstępnej opinii z dziedziny pożarnictwa przedstawiono temu panu zarzut nieumyślnego spowodowania zdarzenia w postaci pożaru, w następstwie którego zginęły trzy osoby – informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - To przestępstwo jest zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura informuje, że oskarżony został przesłuchany w charakterze podejrzanego. - Złożył wyjaśnienia, ale zaprzeczają one wstępnym tezom opinii pożarniczej. Nie przyznał się do spowodowania tego zdarzenia, przedstawił swoją wersję wydarzeń – dodaje Agnieszka Adamska-Okońska. - Prokurator podjął decyzję, m. in. ze względu na grożącą surową karę i oświadczenia procesowe podejrzanego, że wystąpi do sądu w wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.