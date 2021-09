Po siedmiu latach więzienia były ksiądz Paweł K. wyszedł na wolność

Przypomnijmy, że jeszcze jako ksiądz Paweł K. został skierowany do bydgoskiej parafii, gdzie duchownemu - pedofilowi powierzono opiekę nad liturgiczną służbą ołtarza oraz nauczanie religii. W głośnym procesie diecezja bydgoska i archidiecezja wrocławska musiały wypłacić Arkowi (imię zmienione), ofierze księdza K., ponad 300 tysięcy złotych odszkodowania.

Ksiądz Paweł K. w 2005 roku został zatrzymany we Wrocławiu za proponowanie nieletnim chłopcom pieniędzy za seks, a w jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię. Niecały rok później znalazł się w Bydgoszczy, gdzie został skierowany przez biskupa Jana Tyrawę do pracy w gimnazjum i do opieki nad ministrantami. Druga sprawa, dotycząca gwałtów na nieletnich, zakończyła się w 2015 roku wyrokiem skazującym Pawła K. na siedem lat więzienia.

- Niestety, nie znamy prawdziwych motywów, dla których sąd wydał orzeczenie umożliwiające Pawłowi K. pobyt na wolności – komentuje mecenas Janusz Mazur, pełnomocnik Arka. - Na podstawie wiedzy wynikającej z akt postępowania karnego oraz przede wszystkim cywilnego wynika, że Paweł K. jest nadal niebezpieczny. Przestępstwa objęte wyrokiem z 2015 popełniał kiedy toczyło się wobec niego pierwsze postępowanie z 2005 roku, w którym został skazany wyłącznie za posiadanie dziecięcej pornografii. Czyli groziła mu kara, a on dalej krzywdził kolejne osoby. Sąd nie wziął pod uwagę, kto może być potencjalnym pokrzywdzonym – oczywiście małoletnie dzieci. Kto im pomoże? Kto się za nimi wstawi? To wymiar sprawiedliwości powinien czuwać nad nimi. Nie zawsze rodzice pomogą, czego przykładem sprawa Arka. To niesamowite, żeby jednego księdza chroniło aż czterech biskupów (wszyscy zostali ukarani przez papieża Franciszka – przyp. red.). To dowód na to, że potrafi on manipulować ludźmi. W tym przypadku wymiar sprawiedliwości działa zbyt wolno.