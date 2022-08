Początek modernizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Podczas prac scena będzie działać

- 20 lipca teren został oddany wykonawcy. Inwestycja będzie polegać na przebudowie i modernizacji głównej sali wraz ze sceną, całej strefy widza, a także foyer. Pojawi się nowa część dobudowana do budynku, będzie także nadbudowa. Wymienione zostaną podstawowe instalacje, a teatr wraz z otoczeniem zyska na estetyce. Całość inwestycji to 39 milionów 870 tys. zł, w tym 7 mln to unijne dofinansowanie. Rosnące koszty prac budowlanych spowodowały, że rada miasta przed podpisaniem umowy zwiększyła wartość zadania o 14 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2 listopada przyszłego roku, czyli wykonawca ma 68 tygodni na realizację zadania - poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.