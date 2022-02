Podbydgoskie gminy inwestują w drogi rowerowe - właśnie rusza budowa odcinka w Ostromecku

Kosztem niemal 400 tysięcy złotych powstanie ścieżka rowerowa o długości 535 metrów i szerokości 2 metrów w Strzyżawie po terenie leśnym oraz ciąg pieszo-rowerowy w Ostromecku do osiedla Zabasta. Prace rozpoczęły się w zeszłym tygodniu, a po ich zakończeniu łatwiej będzie dojechać przez lasek do Ostromecka. Gmina Dąbrowa Chełmińska szykuje jeszcze inne projekty rowerowe na swoim terenie.

- Zamierzamy poprowadzić drogę rowerową z Nowego Dworu. Ta inwestycja zostanie wpisana albo w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, choć bardziej prawdopodobne, że gmina zgłosi projekt jako strategiczny do kolejnej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z gwarantowanym finansowaniem - mówi Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska.

Trzecia w kolejce do budowy, w czasie nie dającym się na razie określić, jest droga rowerowa z Ostromecka do Wałdowa Królewskiego. To trasa, która jakiś czas temu wzbudzała zdumienie u tych, którzy jechali nią pierwszy raz. Na całej długości drogi, na odcinku kilku kilometrów, ustawiono bowiem znaki informujące o drodze rowerowej i wjazdach do lasu - tyle, że żadnej trasy rowerowej nie było. Miała postać przy okazji budowy drogi, ale pieniędzy wystarczyło na drogę i oznakowanie ciężki - na samą ścieżkę już nie.