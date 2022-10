Pokazy garnków? Wspaniałe nagrody? Cud kołdry? Drodzy starsi państwo, nie dajcie się nabrać! To pseudookazje

Rozpoczynamy nasz nowy cykl "Nie daj się nabrać!". Kierujemy go przede wszystkim do osób starszych, które systematycznie dostają zaproszenia od firm na pokazy naczyń, pościeli i innych cud-produktów. Spotkania są przeważnie połączone ze sprzedażą artykułów dla zdrowia i domu. Tyle że to zdrowie można stracić, gdy wychodzi na jaw, że okazja była pseudookazją.

Zobacz wideo: Bydgoska policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka"

74-latka z bydgoskiego Fordonu odbiera telefon i słyszy: - Gratuluję! System wytypował panią do otrzymania nagrody, jaką jest laptop wielofunkcyjny. Po nagrodę proszę zgłosić się (... - tutaj pana data i miejsce) na spotkanie, na którym odbędzie się pokaz najnowszej generacji naczyń, połączony z możliwością ich zakupu. Seniorka dopytuje: - A ja na pewno dostanę ten komputer?

Pani nie otrzymuje konkretnej odpowiedzi, więc ponawia pytanie, po chwili jeszcze raz. Za każdym razem słyszy bowiem: - Gratuluję! System wytypował panią do otrzymania nagrody.

Wygląda na to, że to nie człowiek zadzwonił do bydgoszczanki, lecz bot, czyli robot, naśladujący działania człowieka. Kobieta nie dała się nabrać. Rozłączyła się. Nie wierzy, że nie grając, można wygrać. W rozdawanie laptopów też nie wierzy. Jest jednak wielu takich, którzy przyjmują zaproszenia na pokazy. Potem żałują.

Pokazy połączone ze sprzedażą - jak to działa

Najpierw goście biorą udział w pokazie sprzętów agd czy rtv. Prezenter przedstawia im ponoć rewelacyjne, nawet "uzdrawiające z raka" kołdry i poduszki, masażery, które zwalczą choroby i odejmą człowiekowi lat albo odkurzacze, które w 10 minut odkurzą podłogi, a jeszcze porządek w szafach zrobią. Minus taki, że za materac czy masażera trzeba zapłacić przykładowo 8000 złotych.

Jak senior przy sobie na spotkaniu nie ma gotówki, może wziąć na raty. Prezenter-sprzedawca i jego ekipa są przygotowani: podsuwają formularz do wypełnienia. Klient pod wpływem chwili kupuje sprzęt, myśląc, że trafił na okazję. Wraca do domu i wtedy jest czarna rozpacz. To po tym, gdy wczytuje się w warunki umowy i orientuje się, że do zapłaty przyjdzie mu nie 8000 zł, lecz jeszcze raz tyle, wszak został kredyt udzielony na wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Kontakt z prowadzącymi prezentację jest utrudniony, ponieważ sprzedawca (czytaj: prezenter na pokazie) się ulatnia. Firmy, którą reprezentuje, też nie da się namierzyć, bo ta adres zmienia non stop, tak, jak nazwę.

Seniorze, nie daj się nabrać