Pokój szyfrów na bydgoskim dworcu PKP, czyli o Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego

Od 2 lutego bydgoski dworzec Bydgoszcz Główna nosi imię Mariana Rejewskiego. Jak do tego doszło?

Z taką propozycją wyszedł minister Łukasz Schreiber w połowie 2021 roku. Pomysł podsunął mu radny Szymon Róg. Sama procedura decyzyjna trwała bardzo krótko. Nadanie patrona bydgoskiemu dworcowi wpisało się w inicjatywę PKP i Instytutu Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Takie nadania patronów odbyły się już w kilku innych miastach. Bydgoski dworzec został objęty tą inicjatywą jako dziewiąty z kolei. W trakcie środowej uroczystości zarówno minister Adamczyk jak i minister Schreiber podkreślali zasługi Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego.

W trakcie uroczystości odsłonięcia tablicy na dworcu PKP wspomniałeś o „Pokoju szyfrów”. Co to będzie?

Na razie wiele zdradzić nie mogę. Skierowaliśmy na ręce prezesa PKP propozycję utworzenia izby pamięci Mariana Rejewskiego w jednym z dworcowych pomieszczeń, które zostałoby użyczone Fundacji. Oczywiście, nie chcemy by to była sztampowa izba pamięci, a raczej właśnie takie małe centrum kryptologii, gdzie w nowoczesny sposób okazalibyśmy dokonania wielkiego bydgoszczanina. Chcielibyśmy tam prowadzić lekcje historii dla szkół, no i żeby odwiedzali nas również bydgoszczanie i turyści przewijający się przez dworzec.