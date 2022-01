Pół roku od wprowadzenia regulacji dotyczących przejść. Czy jest bezpieczniej?

Rozmowa z Pawłem Górnym, prezesem bydgoskiego Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych

Czy po wprowadzeniu zmian dotyczących przejść dla pieszych, m.in. zasady pierwszeństwa pieszych w momencie wkraczania na przejście, można powiedzieć, że na ulicach w Bydgoszczy jest bezpieczniej?

Pod uwagę trzeba wziąć dwie rzeczy. Jedna to subiektywna ocena – słychać to w komentarzach. My jako Stowarzyszenie uważamy, że jest zdecydowanie bezpieczniej. To niby tylko zapis prawny, ale zwiększa obowiązek obserwacji przejścia dla pieszych. Skoro muszę ustąpić, to znaczy, że nie mogę tylko patrzeć na same pasy na jezdni, ale również ich otoczenie, czego na polskich drogach brakowało.

Druga rzecz to statystyki, które wyraźnie mówią, że jest bezpieczniej. Według mojej wiedzy mamy o około połowę mniej wypadków śmiertelnych w Bydgoszczy. W zeszłym roku dużo mniej słyszało się o wypadkach z udziałem pieszych. Oprócz zmiany przepisów ważna jest też ciągła poprawa infrastruktury.

Paweł Górny Dariusz Bloch

Jak jest ze świadomością pieszych i kierowców odnośnie istnienia nowych przepisów? Część pieszych nadal waha się przed wejściem na pasy, choć ma pierwszeństwo.