Polecamy sprawdzone usługi motoryzacyjne! Poznaj fachowców z naszego regionu, którzy zaopiekują się twoim autem

Auto Spa Grudziądz

Auto spa Grudziądz to stała ekipa doświadczonych ludzi, detailerów, którzy kochają motoryzację. Pielęgnacją pojazdów zajmujemy się od ponad 10 lat. Prowadzimy studio detailingu i myjnie samochodową. Czyścimy/myjemy samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, użytkowe, ale również łodzie i maszyny przemysłowe. Naszą specjalnością są powłoki ceramiczne, które służą ochronie powierzchni lakierowanej w aucie oraz wiele innych zabezpieczeń powierzchni Nowość! Titan Coatings, Powłoki Elastomerowe. Są to powłoki o wysokiej wydajności i wyjątkowych właściwościach. Powłoki elastomerowe cechuje trwałość nawet do 12 lat, odporność chemiczna od 1-14 pH, samonaprawialność, grubość podwójnej warstwy do 4 mikronów. Obsługujemy osoby prywatne i firmy. Jesteśmy licencjonowanym studiem detailingu i posiadamy akredytacje 4 najbardziej uznanych firm w Europie. Auto Spa Robert Krawiecki

ul. Rejtana (wjazd pod wiaduktem)

86-300 Grudziądz

tel: 500 53 60 53

https://autospagrudziadz.pl/

Facebook

Moc turbosprężarek

Uwaga właściciele samochodów! Jeśli zamierzałeś sprawdzić i naprawić swoją turbosprężarkę, nadszedł czas. Turbosprężarki są ważne i to my wiemy, jak je naprawić. Przywieź do nas auto na turboregenerację, a nie pożałujesz! Posiadamy najlepiej wyposażony warsztat w okolicy z doświadczonymi mechanikami i wysokiej jakości sprzętem. A jeśli potrzebujesz nowej turbosprężarki lub jakiejkolwiek innej naprawy w tym zakresie, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Świadczymy również usługi w zakresie naprawy samochodów wszystkich marek, wulkanizacji oraz pomocy drogowej. Zadzwoń i umów się na spotkanie już dziś! P.H.U MARCAR Marek Chróśniak

tel. 663 370 791

Mokre 8, 88-306 Dąbrowa

Facebook

Giełda zabytkowej motoryzacji, staroci, militariów

Moto Bazar Toruń to impreza skierowana dla miłośników klasycznej motoryzacji, kolekcjonerów, osób zainteresowanych militariami oraz wszelkich hobbystów, która odbywać będzie się cyklicznie w Toruniu. Podczas imprezy można sprzedać i zakup pojazdów zabytkowych oraz klasycznych, części i akcesoriów w tym również do motocykli współczesnych, militari oraz wszystkiego, co wiąże się z dawna techniką. Podczas bazaru, odbywają się pokazy zabytkowych i klasycznych pojazdów, swoje prace prezentować będą też warsztaty wyspecjalizowane w remontach zabytkowych pojazdów. Moto Bazar Toruń to także doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu. Na terenie Moto Bazar Toruń do dyspozycji gości przygotowane zostaną liczne punkty gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, wygodny parking oraz zaplecze sanitarne. Najbliższa impreza planowana jest na październik 2022 roku. Serdecznie zapraszamy do Torunia. Moto Bazar

Biuro:

ul. Ignacego Łukasiewicza 66

87-100 Toruń Pod tym numerem można dokonywać rezerwacji stoisk.

Tel. 501 516 727 e-mail: [email protected] http://www.motobazartorun.pl/

Facebook

Naprawy blacharsko-lakiernicze

Każdą naprawę musi poprzedzić dokładne zdiagnozowanie uszkodzeń. Trzeba uwzględnić nie tylko ich charakter i skalę, lecz także funkcję uszkodzonego elementu w całej strukturze pojazdu. Dopiero suma tych wszystkich ustaleń pozwala wybrać optymalną metodę naprawczą. W zakresie naszych usług jest: prostowanie poszycia dachu, wymiana profili, które tworzą konstrukcje nośną, na koniec całość jest lakierowana. Nie chcesz tracić czasu na dojazd do warsztatu? Czy może podczas kolizji autem, nie masz jak zabrać samochodu z miejsca zdarzenia? Nasza firma przyjdzie Ci z pomocą, oferując usługę Door2door. To niespotykana wygoda. Dodatkowo na czas naprawy auta istnieje możliwość wypożyczenia pojazdu zastępczego oraz bezgotówkowej naprawy samochodu z OC sprawcy W celu umówienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny. MW CAR SERVICE Mariusz Wróblewski

Tel: 502-517-562

E-mail : [email protected]

Wielkie Rychnowo 23

87-410 Kowalewo Pomorskie

Facebook

https://www.mwcar.pl/

Strictly Level Studio!

Strictly Level Studio to miejsce, w którym poczujecie niesamowity klimat i profesjonalizm. Znajdziesz tu szeroki zakres usług takich jak: kosmetyka wnętrz, renowacja lakieru, zabezpieczanie powłokami ceramicznymi, zabezpieczanie foliami PPF, przyciemnianie szyb, zmiany koloru za pomocą folii, a nawet modyfikacje i personalizacja pojazdów. Główna zasada jaką wyznajemy w naszej firmie to 3P – pasja, precyzja, profesjonalizm! Słuchamy klienta i dobieramy usługę idealnie dopasowaną do jego potrzeb, gdyż najważniejsza dla nas jest Wasza satysfakcja. Auto detailing to szereg zabiegów, którym poddawane są karoseria, felgi oraz szyby samochodu, czyli wszystkie elementy zewnętrzne narażone na promieniowanie UV, korozje czy uszkodzenia mechaniczne. Ich głównym zadaniem jest przywrócenie pojazdowi pierwotnego wyglądu, takiego jak w dniu wyjazdu fabryki, zabezpieczenie go na wiele lat, aby nie tracił zbyt szybko na wartości oraz spowodowanie, że pielęgnacja samochodu będzie łatwa i przyjemna. SL STUDIO Remigiusz Olszewski

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 TORUŃ

tel:788900123 https://slstudio.pl/

https://slstudio.pl/portfolio-item/vw-tiguan-r-zabezpieczenie-powlokami-ceramicznymi/

Facebook

STACJA KONTROLI POJAZDÓW PUMAG

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, działamy od 2014 roku. Oferujemy wykonanie okresowych badań technicznych. Zakres kompetencji stacji kontroli pojazdów i doświadczeni diagności z uprawnieniami oraz dostatecznie duża hala, wyposażona w odpowiednie urządzenia pozwalają na badania techniczne pojazdów aż do 16 ton!! Zapraszamy rolników na przeglądy ciągników rolniczych wszystkich typów i kategorii wagowych. Stacja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 13:00.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy wysoką jakość! STACJA KONTROLI POJAZDÓW PUMAG

ul. Kcyńska 41, 89-200 Szubin

tel. 52 3843459, 510 717 027

Email: [email protected]

www.stacjaobslugisamochodow-szubin.pl

LEGALNE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW, AUTOKASACJA

Auto GP jest prężnie rozwijającą się firmą, której głównym przedmiotem działalności jest demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Firma skupuje pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, naczepy i itd. Dysponujemy własnym transportem, a co za tym idzie oferujemy szybki i bezpłatny dojazd po samochód, wystarczy podać adres Przyjmujemy wszystkie pojazdy bez względu na rok i stan. Wycena pojazdu odbywa się telefonicznie lub u klienta. Płacimy gotówką. Wystawiamy legalne zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdu i wypowiedzenia ubezpieczenia (Decyzja Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego). Auto GP Sp. z o.o. Sp. komadytowa

Barcin Wieś 80

88-190 Barcin Autokasacja tel. 570 227 777

Sprzedaż części tel. 795 417 513

e-mail: [email protected]

Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe APOGEUM

Szukasz najlepszych produktów ubezpieczeniowych, które pozwolą Ci się zabezpieczyć na w razie nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń losowych? W ofercie Apogeum znajdziesz propozycje od 24 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. Oferujemy: ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, ubezpieczenia mieszkań, domów, firm, rolne, ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe oraz NNW szkolne . Jeżeli pragniesz poznać dodatkowe szczegóły związane z naszą ofertą ubezpieczeniową, zapraszamy do kontaktu. Możesz liczyć na fachowe doradztwo. Z naszą ofertą zadbasz o swoją spokojną i bezpieczna przyszłość. Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe APOGEUM Zbigniew Śliwecki

www.ubezpieczenia-torun.eu ul. Konstytucji 3 Maja 10, 87-100 Toruń

tel.: 56 659 00 06

tel.: 501 553 666, 501 666 881 ul. Bankowa 2A, 87-162 Lubicz

tel.: 531 553 666

