Policja za pomocą drona kontrolowała kierowców na ulicach w Bydgoszczy. Mandatami ukarano kilkadziesiąt osób

Dzień później było jeszcze gorzej. Tym razem dron latał nad ul. Kujawską, Konopnickiej i Wojska Polskiego. Na nagraniu zarejestrowano jak kierowcy decydują się na wyprzedzanie pojazdów na przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed nim lub tych aut, które zatrzymały się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Takie zachowanie dotyczyło 17 kierujących.

– Łącznie w trakcie dwudniowych działań mundurowi ujawnili 27 kierowców, którzy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, oznakowania i obowiązujących przepisów. 21 z nich policjanci ukarali mandatem karnym, a czterech pouczyli. W stosunku do dwóch kierowców sporządzili wniosek o ukaranie do sądu – poinformował Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.