Policjanci z naszego regionu pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Spędzą tam Boże Narodzenie

- Tam każdego dnia pełnią służbę zapewniając bezpieczeństwo polskich granic wspólnie z funkcjonariuszami innych służb. Na Podlasie na spotkanie z Nimi pojechał też Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. To był szczególny moment… Święta Bożego Narodzenia poza domem… To chyba będzie najtrudniejszy czas w roku, gdy nasi policjanci oddelegowani na granicę polsko-białoruską, pozostaną prawie do nowego roku. Pewne jest, że Święta spędzą właśnie tam. To nie będzie łatwe także dla ich rodzin, które przecież pozostały w domach – zaznacza mł. insp. Monika Chlebicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.