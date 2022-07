Pomost wróci na plażę miejską w Pieczyskach. Turyści czekają na niego od lat

Przez lata na plaży miejskiej w Pieczyskach były dwa pomosty. Jeden należał do gminy, drugi do ośrodka wczasowego Rewita. Zwykle znikały jesienią. Montowano je ponownie przed kolejnym sezonem turystycznym. Ten należący do samorządu składowano od jesieni do wiosny na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. W 2019 r. pomosty nie wróciły na swoje miejsce.

- Zgody na montaż naszego pomostu nie wraziły Wody Polskie – informował wówczas burmistrz Patryk Mikołajewski.

Wszystko przez nieuregulowane sprawy własnościowe. Bo okazało się – dla samorządu było to zaskoczenie - że nie za bardzo wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem Zalewu Koronowskiego.

- Według zapisów elektrownia wodna należy do Enea Wytwarzanie, a Zalew Koronowski – takie są zapisy z czasów budowy zalewu – do przedsiębiorstwa Elektrownia Wodna w Budowie. Enea do zalewu nie przyznaje się. To lata zaniedbań – wyjaśniał mediom przyczyny powstania problemu burmistrz Koronowa.