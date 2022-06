Pomysł łączenia szpitali w Bydgoszczy ma wielu przeciwników. Uważają, że to znacznie obniży poziom świadczeń medycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika nadal nie ogłosił zakresu połączenia dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Jak już pisaliśmy, pomysł połączenia obu placówek wywołuje kontrowersje i obawy co do dostępu pacjentów do specjalistów.

Do obrony bydgoskich szpitali włączyło się Stowarzyszenia “Metropolia Bydgoska”. W liście do ministra zdrowia Piotr Cyprys ze stowarzyszenia napisał m.in.:

“Jesteśmy zaniepokojeni planami łączenia dwóch szpitali uniwersyteckich, gdyż będzie to skutkowało znacznym obniżeniem świadczeń medycznych w regionie. W obecnych czasach powinniśmy podejmować działania, które pozytywnie wpłyną na rozwój lecznictwa medycznego w naszym kraju”.

Czytamy dalej: “Nie wiemy czym podyktowany jest pomysł połączenia wspomnianych szpitali, ale z pewnością nie służy on społeczeństwu. Od lat mówimy, że powinno dążyć się w regionie do zwiększenia zarówno kształcenia w obszarze medycyny jak i rozszerzenia w sferze świadczeń medycznych. Rozwiązaniem, które z pewnością wpłynęłoby pozytywnie na polepszenie sytuacji służby zdrowia nie tylko w regionie, ale i w kraju, byłoby powołanie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie Collegium Medicum UMK, z jednoczesnym powstaniem Wydziału Lekarskiego na UMK w Toruniu, o co apelujemy”.