Ponad 2 lata Sara z Bydgoszczy walczyła z rakiem. Pokonała go, mimo że lekarze nie dawali jej większych szans!

Bydgoszczanka w listopadzie 2019 roku poszła do lekarza. Spodziewała się rutynowej kontroli. Po tej wizycie życie 23-latki jednak do rutyny przez długi czas nie wróciło. Diagnoza brzmiała: nowotwór złośliwy jajnika. Wkrótce okazało się, że widać przerzuty do węzłów chłonnych. Zaczęła się walka z rakiem, pobyty w szpitalu, wyjazdy do specjalistów.

Odkąd Sara poznała diagnozę, starała się żyć nadal normalnie, to znaczy: prawie normalnie, bo nie da się wrócić do zwyczajności, zdając sobie sprawę z śmiertelnej choroby. - Powtarzałam sobie, że to przejściowe i mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest - dodaje kobieta.

Gdy tuż przed gwiazdką dowiedziała się, że jej ciało jej wolne od raka, to był najpiękniejszy prezent pod choinkę. - No bo co można lepszego komuś podarować niż życie?

Podobnych historii ze szczęśliwymi zakończeniami u nas nie brakuje. Pani Anna, lekarka, nagle sama stała się pacjentką. Miała nowotwór. Rozpoznano u niej chrzęstniakomięsaka. Z nowotworem walczyła przez sześć lat. W trakcie leczenia nie zrezygnowała z pracy. Rak zabrał jej zdrowie i spokój, lecz nie zabrał wiary w to, że wyzdrowieje. Straciła nogę, ale amputacja - jak podkreśla pani Anna - to nie koniec świata. Do lutego 2022 trwa zbiórka na zakup specjalistycznej protezy nogi i tzw. aktywnego wózka.

Nie tylko rak zostaje pokonany. Koronawirus - tak samo. Bydgoszczanin od lat miał problemy z sercem. Jesienią 2021 roku dopadł go COVID-19. Trafił do szpitala. Tam rozpoznano u niego też sepsę. Do żony 77-latka zadzwonił jego lekarz prowadzący. Mówił, żeby przygotować się na najgorsze i że jest może jeden procent szans na przeżycie męża seniorki. Po dwóch tygodniach leżenia pod respiratorem i miesięcznym pobycie w szpitalu pacjent opuścił oddział.