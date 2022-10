Port Lotniczy Bydgoszcz: startuje sezon zimowy 2022/2023. Dokąd polecimy? Jest nowy kierunek!

Co nowego w ofercie Portu Lotniczego Bydgoszcz?

W sezonie zimowym Ryanair obsługiwać będzie także loty do Birmingham, Dublina, Londynu Luton oraz do Londynu Stansted.

Nowością dla Pasażerów Lotniska Bydgoszcz są loty do Bristolu na pokładzie samolotów Ryanair . Irlandzkie linie lotnicze rozpoczną rejsy od poniedziałku 31 października i realizowane będą dwa razy w tygodniu – w poniedziałki oraz w piątki.

z Bydgoszczy WIZZ Air-em do Luton

Historycznym momentem dla Pasażerów regionalnego lotniska będzie pierwszy, regularny rejs linii lotniczych WIZZ Air. Pierwsi pasażerowie „landrynkowym” samolotem przylecą z Londynu Luton 14 grudnia. Rozkład lotów Wizzair z Bydgoszczy do Londynu Luton zakłada, że rejsy do 8.01 – będą odbywały się w środy i niedziele, w pozostałą cześć sezonu zimowego połączenie będzie realizowane we wtorki i piątki.