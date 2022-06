Porywający balet „Alicja w Krainie Czarów” w Operze Nova w Bydgoszczy. Tuż przed premierą [zdjęcia]

- Do tej pory nie zdarzyło mi się realizować tytułu tak bliskiego repertuarowi familijnemu. Jest to spektakl, który - mam nadzieję - zrobi duże wrażenie na młodszych widzach, ale chciałbym, żeby był także sporą dawką dobrej rozrywki i humoru dla dorosłych. W „Alicji w Krainie Czarów” mamy bardzo wiele sytuacji komicznych, co aż prosi się, by nadać im właściwy rytm na scenie, aby odzwierciedlić ten nastrój - tak w rozmowie z nami Robert Bondara w trakcie wiosennych prób mówił o swym najnowszym spektaklu baletowym, przygotowywanym dla Opery Nova w Bydgoszczy.