Poświąteczny stan bydgoskich jadłodzielni. Czy bydgoszczanie przynosili do nich żywność? Dominika Sobczyńska

Podczas przygotowywania wigilijnych potraw, wchodząc do kuchni często słyszymy: „Nie jedz tego. To na święta”. Potem okazuje się, że duża ilość jedzenia ląduje w śmietniku. Niektórzy chcą temu zapobiec i przekazują niezjedzoną żywność do jadłodzielni. Jak wyglądało to w tym roku w Bydgoszczy?