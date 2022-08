Poszukiwane są stare zdjęcia ślubne mieszkańców Bydgoszczy. Do Archiwum Pięknej Miłości OPRAC.: Agnieszka Kasperek

Poszukiwane są stare zdjęcia ślubne mieszkańców Bydgoszczy. Fotografie muszą być analogowe, a im starsze, tym lepiej. Wybrane fotografie znajdą się w albumie wydanym przez Fundację Fotografistka źródło: UM Bydgoszcz

Do udziału w wyjątkowo romantycznym projekcie Archiwum Pięknej Miłości zaprasza Fundacja Fotografistka. Poszukiwane są zdjęcia ślubne, które we wrześniu trafią do albumu tworzącego nową historię o bydgoszczankach i bydgoszczanach.