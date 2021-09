Powstaje osiedle Nowy Wyszogród w bydgoskim Fordonie. Sprzedaż mieszkań rozpocznie się w październiku [zdjęcia]

Trwa budowa osiedla Nowy Wyszogród w Bydgoszczy. Inwestycja zakłada budowę osiemnastu budynków wielorodzinnych. W ramach pierwszego etapu prac, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, mają powstać dwa bloki, które pomieszczą łącznie 82 mieszkania o powierzchni od 29 do 82 metrów kwadratowych. Kolejny etap zakłada powstanie czterech kolejnych budynków. Jak dowiadujemy się forum Fordon na co dzień, mają to być dwa bloki siedmiopiętrowe i dwa czteropiętrowe. Realizatorem inwestycji jest firma Jakon Inwest.

Poznańska firma buduje w Bydgoszczy

Skontaktowaliśmy się z inwestorem, by zapytać o szczegóły projektu i stan zaawansowania prac. Na razie jednak firma nie chce zdradzać szczegółów dotyczących realizacji inwestycji. Udało nam się jednak dowiedzieć, że sprzedaż mieszkań rozpocznie się w październiku. Pierwsze klucze lokatorzy odbiorą już w przyszłym roku.